Un'intensa ondata di freddo ha colpito l'Umbria a maggio, con temperature che si sono avvicinate allo zero termico nelle zone montuose. Le registrazioni della rete idrogeologica indicano anomalie rispetto alle medie stagionali, confermando l’eccezionalità di questa situazione climatica. L’evento ha portato a un calo improvviso delle temperature, influenzando le colture agricole nelle aree più alte, dove si è verificata una riduzione della crescita vegetale e un rischio maggiore per alcune specie.

? Punti chiave Come influenzerà questo sbalzo termico le colture nelle zone montuose?. Quali dati della rete idrogeologica confermano l'anomalia climatica registrata?. Perché la massa d'aria fredda ha colpito proprio queste valli?. Quando torneranno le temperature tipiche della stagione primaverile?.? In Breve Temperature minime a 0,9°C sul Monte Cucco e 1,2°C a Castelluccio di Norcia.. Valori di 2,1°C a Todi e 3,9°C a Cascia durante la notte.. Massa d'aria fredda persistente nelle valli della dorsale appenninica umbra.. Protezione civile monitora i dati satellitari e radar per il recupero termico.. Nella notte tra sabato e domenica, diverse aree dell’Umbria sono state colpite da un brusco calo termico che ha portato le temperature vicino allo zero termico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, gelo improvviso a maggio: termometri vicini allo zero termico

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