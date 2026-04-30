Nell'Umbria si prevede un calo delle temperature tra i 6 e gli 8 gradi rispetto a martedì 29 aprile, con un'ondata di freddo che interesserà la regione nei prossimi giorni. Il vento di grecale soffierà forte, facendo scendere le minime tra il 2 e il 3 maggio. Sono attese temperature più fredde rispetto ai giorni precedenti, con condizioni meteorologiche più rigide.

? Cosa sapere L'Umbria registra un calo termico di 6-8 gradi rispetto a martedì 29 aprile.. Il vento di grecale porterà minime a una cifra tra il 2 e il 3 maggio.. Il brusco calo termico che sta colpendo l’Umbria, con temperature che scenderanno fino a 6 o 8 gradi rispetto ai valori di martedì 29 aprile, impone una prudenza meteorologica inaspettata proprio mentre ci avviciniamo al ponte del 1° maggio. Dopo i giorni caratterizzati da un clima quasi estivo, l’ingresso di correnti provenienti dai settori orientali ha interrotto la recente parentesi calda. Sebbene la notte tra il 29 e il 30 aprile abbia mostrato minime leggermente più elevate per via della coltre nuvolosa che ha agito come uno scudo termico, impedendo l’irraggiamento, il quadro è in rapida mutazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, crollo termico in arrivo: il gelo punge il ponte del Primo Maggio

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