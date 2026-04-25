In Umbria si registra un rapido cambiamento delle temperature, passando da un minimo di -2,4°C a Ponte d’Assi a un massimo di 25°C previsto per venerdì 24 aprile. Questa escursione termica significativa potrebbe avere ripercussioni sulle colture agricole nelle aree dell’Eugubino-Gualdese e della Valnerina. Le variazioni climatiche improvvise sono state segnalate da locali e esperti del settore agricolo.

? Cosa sapere L'Umbria passa da -2.4°C a Ponte d'Assi ai 25°C previsti per venerdì 24 aprile.. L'escursione termica mette a rischio le colture agricole nelle zone dell'Eugubino-Gualdese e Valnerina.. Le temperature a Ponte d’Assi sono crollate fino a -2.4°C durante la notte, segnando un passaggio climatico brutale che ora lascia spazio a un repentino ritorno del caldo estivo in tutta l’Umbria. Il gelo che ha colpito le zone pianeggianti dell’Eugubino-Gualdese, dove i termometri hanno registrato minime di -2°C, ha messo sotto pressione il settore agricolo regionale, con rischi concreti per le colture esposte. La situazione ha interessato anche la Valle del Niccone, la Valnerina e la Media Valle del Tevere, dove il freddo intenso ha sorpreso le comunità locali nelle ore notturne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, shock termico: dal gelo di -2°C al sole a 25°C

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