Il Napoli ha già individuato il suo possibile sostituto per il futuro di Conte, secondo fonti vicine alla società. La squadra, impegnata nella corsa alla qualificazione in Champions League, continua a mantenere alta la tensione sulla stagione corrente. La decisione sulla scelta del nuovo allenatore sembra essere stata presa in modo deciso, mentre il club si concentra sulle prossime partite.

Il Napoli mantiene altissima la concentrazione su una stagione che ha ancora un grande obiettivo in ballo come la qualificazione in Champions League. Le chiacchiere sul futuro di Conte, si sa, attraggono comunque l’attenzione nonostante la grande importanza degli obiettivi ancora da conquistare sul campo. Secondo Nicolò Schira, il Napoli avrebbe già messo le mani avanti nel caso in cui l’allenatore scelga clamorosamente di dire addio: il suo sostituto sarebbe Vincenzo Italiano. In un articolo su Tuttosport, Schira spiega come Italiano potrebbe essere davvero il primo nome per la panchina del Napoli qualora Conte dovesse lasciare a fine stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, che retroscena: il Napoli ha già scelto il suo sostituto

Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Ndoye: ADL pronto ad accontentarlo con un colpo da 40 milioniIl Napoli guarda avanti e inizia a ragionare sul possibile sostituto di Noa Lang, profilo che resta in bilico e che potrebbe non far parte del...

Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Noa Lang: ADL pronto ad accontentarlo con un colpo da 40 milioniIl Napoli guarda avanti e inizia a ragionare sul possibile sostituto di Noa Lang, profilo che resta in bilico e che potrebbe non far parte del...

Contenuti e approfondimenti su Futuro Conte.

Temi più discussi: Verona-Napoli, conferenza Conte: Ho un altro anno col Napoli; Futuro di Conte, ha fatto una confessione ai suoi collaboratori. Il retroscena; Hojlund-Lukaku insieme? Conte ci sta pensando seriamente: il retroscena; Futuro Conte, Repubblica: Rapporto con Adl è ora più maturo.

Napoli, Vergara svela retroscena su Conte e Gattuso, poi due frecciate al calcio italiano: nel mirino i tecnici delle UnderVergara, tra le rivelazioni della serie A col Napoli, ha parlato del rapporto con Conte e Gattuso si è lasciato andare a una stoccata nei confronti del calcio italiano e dei tecnici delle Under ... sport.virgilio.it

Futuro di Conte, ha fatto una confessione ai suoi collaboratori. Il retroscenaCosa accadrà tra Antonio Conte ed il Napoli a fine stagione? Si separeranno? Resteranno ancora insieme? Il giornalista Luca Cerchione, direttore di 1 Station Radio, durante '1 Football Club' lo ha chi ... msn.com

Quale sarà il futuro di Antonio #Conte A fine stagione ci sarà un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis. Alfredo Pedullà prova ad anticipare i temi del confronto. - facebook.com facebook

#Conte e il futuro al #Napoli: cosa vogliono dire quelle parole dopo Verona e lo scenario più probabile x.com