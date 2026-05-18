Elkann si prepara al nuovo aumento di capitale senza UCL | quanto denaro inietterà nella Juve

Una figura di rilievo nel mondo del calcio sta organizzando un nuovo aumento di capitale per la squadra, questa volta senza coinvolgimento dell’accesso alla Champions League. La decisione arriva in un momento di cambiamenti finanziari per il club, con l’obiettivo di rafforzare le risorse disponibili. La cifra prevista per l’iniezione di capitale non è stata ancora comunicata ufficialmente. La mossa si inserisce in un percorso di ristrutturazione e pianificazione economica della società sportiva.

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Elkann si prepara al nuovo aumento di capitale senza UCL: quanto denaro dovrà iniettare nella Juve. Gli introiti dell’Europa League non bastano. La settimana in casa Juventus si preannuncia caldissima e ricca di confronti decisivi. La proprietà, guidata da John Elkann, ha intenzione di avviare una serie di colloqui a 360 gradi che coinvolgeranno tutti i vertici societari: dal tecnico Luciano Spalletti all’amministratore delegato Damien Comolli, fino a Giorgio Chiellini. L’obiettivo è analizzare a fondo l’origine della crisi prima di intervenire, formulando una diagnosi precisa per avviare la necessaria ricostruzione senza farsi prendere dalla frenesia, ma con la consapevolezza che una sterzata radicale sia ormai inevitabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann si prepara al nuovo aumento di capitale senza UCL: quanto denaro inietterà nella Juve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FC 26 Nuova Evoluzione: Specialista UCL (UCL specialist)Se hai un’ala destra che corre come un fulmine ma fatica a inquadrare la porta o a saltare l’uomo con le finte, questa Evoluzione è il “ritocco” di... Leggi anche: Juve, prosegue l’era Spalletti: Elkann dice sì fino al 2028 Elkann si prepara al nuovo aumento di capitale senza UCL: quanto denaro dovrà iniettare nella Juve. Gli introiti dell’Europa League non bastanoElkann si prepara al nuovo aumento di capitale senza UCL: quanto denaro dovrà iniettare nella Juve. Gli introiti dell'Europa League non bastano ... juventusnews24.com [Repubblica] Il procuratore acquisirà i video e i file audio originali di Inter-Roma reddit Juventus, via Giuntoli dopo due stagioni: addio in arrivo, ha deciso John ElkannProfonda rivoluzione in casa Juventus: con l`approdo a Torino di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa che entrerà nel consiglio d`amministrazione bianconero,. calciomercato.com