Appuntamento elettorale confronto tra i candidati sindaco sul futuro dei servizi bibliotecari

Sabato 9 maggio alle ore 11, nella sala conferenze presso la biblioteca diocesana di Reggio Calabria, si svolgerà un confronto tra i candidati sindaco in vista delle prossime elezioni comunali. L’evento sarà un’occasione per discutere del ruolo delle biblioteche come presidi culturali ed educativi, con la presenza dei candidati che si confronteranno sulle proposte e i programmi riguardanti i servizi bibliotecari della città.

L’iniziativa di sabato 9 maggio, alle ore 11, presso la sala conferenze co biblioteca diocesana, via del Seminario di Reggio Calabria, riunirà i candidati alla carica di sindaco di Reggio Calabria per un dibattito aperto dedicato al ruolo delle biblioteche come presìdi culturali, educativi e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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