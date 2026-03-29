Durante le ultime elezioni regionali, sono stati resi pubblici i dettagli sui finanziamenti ricevuti dai candidati. Sono stati analizzati i contributi provenienti da imprenditori, partiti politici e amici, con cifre precise associate a ogni fonte. I dati mostrano chiaramente la provenienza delle risorse impiegate per le campagne elettorali, evidenziando i flussi di denaro dalla fase di raccolta a quella di utilizzo.

Ecco quanto hanno incassato e speso gli eletti in Consiglio. Chi ha versato oltre 100mila euro per Eugenio Giani? Il dettaglio dei finanziatori della giunta Nel conto appositamente aperto per la propria campagna elettorale (obbligo di legge) quello che i toscani hanno scelto come presidente del proprio consiglio regionale, Eugenio Giani, ha versato 112.139 euro. Una somma in parte provento di donazioni-contributi e in parte di erogazioni proprie. Di questo denaro, 108.898,59 euro sono stati utilizzati per spese di campagna elettorale e la differenza donata in beneficenza alla chiusura del conto corrente. Bambini, psicofarmaci e mercato nero. Vi racconto un'inquietante storia aretina "Praticamente lo mangiavamo". 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Imprenditori, amici, partiti. Chi ha pagato (e quanto) per la campagna elettorale dei candidati alle regionali

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