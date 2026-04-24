Milano Ultima Generazione | richiesti 117mila euro per l’azione all’Arco della Pace

A Milano, i rappresentanti di Ultima Generazione hanno presentato una richiesta di 117 mila euro per un’azione all’Arco della Pace. Durante un intervento, un portavoce ha affermato che i monumenti e l’ambiente sono minacciati non dagli atti del gruppo, ma dal cambiamento climatico. La richiesta di risarcimento si lega a un episodio di protesta svolto recentemente nel centro della città.

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