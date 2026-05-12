Quattro attivisti sono stati condannati a quattro mesi di reclusione per aver imbrattato Piazza Navona. La vicenda riguarda un episodio di protesta che si è svolto nella capitale, con i quattro coinvolti che sono stati giudicati colpevoli di aver danneggiato il patrimonio pubblico. La sentenza è stata emessa dalla magistratura locale, senza possibilità di alternative o sospensioni condizionali. La piazza, nota per il suo valore storico, è stata oggetto di interventi di vernice durante la manifestazione.

Mentre i cittadini pagano il prezzo della dipendenza dal fossile, chi si oppone viene condannato. 12 maggio 2026 Roma: Venerdì 8 maggio il tribunale di Roma ha condannato a 4 mesi di reclusione per imbrattamento quattro persone, per l’azione alla Fontana dei Quattro Fiumi in piazza Navona, compiuta il 6 maggio del 2023. Le stesse persone sono state assolte dall’accusa di violazione di foglio di via (un’accusa che si dimostra sempre più pretestuosa). L’azione fu compiuta nell’ambito della campagna Non paghiamo il Fossile con cui si chiedeva al governo italiano di eliminare i SAD (sussidi ambientalmente dannosi), sussidi che continuano a legare la nostra economia alle fonti fossili e che nel 2024 hanno raggiunto la cifra di 48,3 miliardi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Roma, condanna per imbrattamento in piazza Navona: 4 mesi a quattro attivisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La storia di Bitonto conquista Roma: sfilata a Piazza Navona? Domande chiave Come ha fatto un evento pugliese a sfilare in Piazza Navona? Chi sono i generali che si scontrarono in quella battaglia decisiva?...

Piazza Navona: proposta targa per Pannella unisce politici opposti? Cosa scoprirai Chi sono i politici opposti che hanno firmato l'appello? Perché la scelta di Piazza Navona è legata a una vittoria storica? Quali...