ulisse racconta lucrezia borgia

Questa sera, lunedì 18 maggio, va in onda il terzo episodio della stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, trasmissione di Rai Cultura condotta da Alberto Angela. La puntata è dedicata a Lucrezia Borgia, di cui viene raccontata la figura attraverso fonti storiche e documenti. La trasmissione si propone di approfondire aspetti della sua vita, offrendo agli spettatori una panoramica sulle vicende che la riguardano. La puntata viene trasmessa in prima serata su Rai 1.

Lucrezia Borgia è la protagonista questa sera, lunedì 18 maggio, del terzo appuntamento stagionale di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela, in onda in prima serata su Rai 1. Anticipazioni del 18 maggio 2026. Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa secondo la leggenda, la Borgia è protagonista della nuova puntata dal titolo Ulisse – La Realtà di un Mito. Nata dal cardinale Rodrigo Borgia, divenuto poi Papa Alessandro VI, e sorella di Cesare Borgia, Lucrezia è stata una grande protagonista del Rinascimento. Cosa c’è di vero nelle tante vicende che l’hanno messa in cattiva luce? Alberto Angela cercherà di rispondere ripercorrendo la vicenda di una donna forte, intraprendente e padrona del proprio destino, al di là delle apparenze. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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