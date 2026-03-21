Nacra 17 Tita-Banti verso Los Angeles 2028 | Una grande e affascinante sfida

Ruggero Tita e Caterina Banti, coppia di vela, sono in corsa per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 nella classe Nacra 17. Dopo aver già ottenuto risultati importanti, si sono riuniti per tentare di conquistare un altro podio olimpico. La loro collaborazione continua, e sono pronti a affrontare questa nuova sfida con determinazione.

Leggendari e pronti a prendersi un altro podio olimpico. Tornano insieme e in squadra Ruggero Tita e Caterina Banti (leggi qui). Gli Azzurri, bicampioni olimpici di vela nel Nacra 17 e quattro volte campioni mondiali ed europei, puntano a Los Angeles 2028 e lo sport italiano gioisce per il ritorno del team vincente. Sul primo gradino del podio sia a Tokyo 2020 (leggi qui) che a Parigi 2024 (leggi qui), aprono la strada verso un altro sogno a cinque cerchi. “La campagna olimpica per Los Angeles 2028 è iniziata”, dichiara Ruggero Tita, come riporta federvela.it. “Sarò in equipaggio con Caterina, con la quale abbiamo già condiviso due quadrienni di successi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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