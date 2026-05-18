Quando si gioca Napoli-Udinese | data e orario dell' ultimo match stagionale degli azzurri
La Lega Serie A ha reso noto il programma dell'ultima giornata di campionato, che si svolgerà domenica 24 maggio. Alle 20:45, il Napoli affronterà l'Udinese allo stadio Maradona. Questa partita conclude la stagione degli azzurri, che hanno disputato tutte le gare fino a questo punto. La data e l’orario sono stati ufficializzati e comunicati in vista della chiusura del campionato. Non ci sono state variazioni rispetto alle precedenti comunicazioni ufficiali.
La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei match della 38esima e ultima giornata di campionato. Il Napoli scenderà in campo contro l'Udinese domenica 24 maggio allo stadio Maradona. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.I match più attesi, quelli che interessano le squadre impegnate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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