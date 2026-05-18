Quando si gioca Napoli-Udinese | data e orario dell' ultimo match stagionale degli azzurri

La Lega Serie A ha reso noto il programma dell'ultima giornata di campionato, che si svolgerà domenica 24 maggio. Alle 20:45, il Napoli affronterà l'Udinese allo stadio Maradona. Questa partita conclude la stagione degli azzurri, che hanno disputato tutte le gare fino a questo punto. La data e l’orario sono stati ufficializzati e comunicati in vista della chiusura del campionato. Non ci sono state variazioni rispetto alle precedenti comunicazioni ufficiali.

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