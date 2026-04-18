La Lazio ha battuto il Napoli 2-0 allo stadio Maradona, causando una battuta d’arresto alla squadra partenopea. Con questa vittoria, il Napoli ha definitivamente rinunciato alla possibilità di conquistare lo scudetto, che sembrava ancora possibile dopo il pareggio di Parma. L’esito della partita ha rafforzato la posizione dell’Inter, ormai più vicina al titolo.

Il Napoli cede 2-0 al Maradona contro la Lazio e dice addio definitivamente ai sogni scudetto, di fatto già tramontati dopo il pareggio di Parma. Adesso i punti di distanza dall’Inter capolista sono dodici, vantaggio che dà la possibilità ai nerazzurri di vincere il tricolore nelle prossime due partite: bastano quattro punti. Il primo tempo è tutto della Lazio, a cui sta stretto il vantaggio per 1-0 contro un Napoli decisamente sottotono. La squadra di Sarri va in vantaggio al 5’ con Matteo Cancellieri poi sbaglia un rigore con il capitano Zaccagni, che si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Nella ripresa è ancora la Lazio ad essere più brillante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Lazio sorprende il Napoli al Maradona: ora lo scudetto dell’Inter è più vicino

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