UE linea dura | 90 miliardi per Kiev e sanzioni contro Israele

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea si sono riuniti a Lussemburgo per discutere le prossime mosse riguardo al pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. Durante l’incontro sono stati anche approvati sanzioni contro Israele. La riunione si svolge in un momento di forte tensione internazionale, con decisioni che riguardano la sicurezza europea e le crisi in Medio Oriente.

A Lussemburgo, i vertici degli Esteri dell’Unione Europea stanno affrontando una sessione decisiva per il futuro della sicurezza continentale e la gestione delle crisi in Medio Oriente. Mentre i ministri si confrontano sulla strategia verso la Russia e l’Ucraina, emerge una linea dura riguardo alle recenti disposizioni legislative di Israele nei confronti della popolazione palestinese. L’affondo finanziario su Kiev e la pressione sul Cremlino. Il sostegno economico all’Ucraina sembra essere prossimo a un punto di svolta fondamentale. Kallas ha manifestato l’aspettativa che domani vengano raggiunte decisioni positive riguardanti il prestito da 90 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE, linea dura: 90 miliardi per Kiev e sanzioni contro Israele Notizie correlate Leggi anche: Ue: ok a prestito da 90 miliardi a Kiev Ue a Kiev: 90 miliardi bloccati, ma l’Ucraina non cedeOggi, 24 febbraio 2026, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa arrivano a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ucraina: prestito 90 miliardi e nuove sanzioni Russia, l'Ue spinge per sblocco; L’UE punta sul prestito all’Ucraina e sulle sanzioni ai coloni israeliani dopo le elezioni ungheresi. Prestito Ue da 90 miliardi all'Ucraina: svolta dopo il veto ungaro-slovaccoPrestito Ue da 90 miliardi all'Ucraina: rimosso il veto ungherese. L'Alta Rappresentante Kallas attende decisioni positive per sostenere Kiev. adnkronos.com La Ue voterà su nuovo prestito a Kiev da 90 miliardi«Alla luce dei recenti sviluppi, la Presidenza ha inserito all'ordine del giorno della riunione Coreper II di mercoledì 22 aprile, come punto non oggetto di discussione (e quindi in votazione, ndr), l ... ilsole24ore.com Per saperne di più: https://www.ilsole24ore.com/art/la-ue-votera-nuovo-prestito-kiev-90-miliardi-AIxJxBbC #Europa #Ucraina #guerra facebook Guerra Ucraina - Russia, news. Ambasciatori Ue votano mercoledì sul prestito da 90 miliardi a Kiev x.com