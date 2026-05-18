Udine è snob come la Destra sociale triestina comanda in Carnia

In Friuli Venezia Giulia, la gestione dei piccoli Comuni di montagna sta diventando sempre più difficile, specialmente in Carnia, dove si registra una carenza di cittadini disposti a ricoprire ruoli di governo. La questione non riguarda tanto le alleanze politiche, quanto la mancanza di volontari disposti a impegnarsi nelle amministrazioni locali. La distribuzione demografica e la riduzione della popolazione in queste aree hanno portato a una diminuzione significativa delle persone disponibili per le funzioni amministrative.

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