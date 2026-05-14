La destra che non ti aspetti Storia del Movimento Sociale Italiano a Perugia
Da sempre, parlare di neofascismo in Umbria è stato considerato un argomento quasi improbabile, data la forte presenza del Movimento Sociale Italiano nella regione. Per decenni, questa formazione politica ha mantenuto una presenza costante, anche se spesso sottotraccia. Negli ultimi tempi, però, sono emersi segnali di un rinnovato interesse e di un rafforzamento delle sue radici storiche. La storia del Movimento Sociale Italiano a Perugia si intreccia con i cambiamenti politici e sociali che hanno attraversato l’area nel corso degli anni.
Per decenni, parlare di neofascismo, legato in uno stretto sinonimo con Movimento Sociale Italiano, in Umbria è sembrato quasi un paradosso. La regione, cuore rosso d’Italia, culla del Partito Comunista Italiano, appariva impermeabile alle sirene della destra post-fascista. Ma la storia, si sa, è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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