Ucraina Scarcerato Yermak ex n2 di Zelensky | pagata cauzione da 2,7 milioni

Andrii Yermak, ex vice di Zelensky, è stato rilasciato dopo che è stata versata una cauzione di circa 2,7 milioni di euro. La somma, pari a circa 140 milioni di grivne, è stata pagata domenica sera, consentendo il suo rilascio. La notizia ha fatto il giro dei media locali e internazionali, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle ragioni dell’arresto o sulle accuse mosse nei suoi confronti. La decisione di liberarlo è stata comunicata attraverso fonti giudiziarie.

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