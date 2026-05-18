Ucraina Scarcerato Yermak ex n2 di Zelensky | pagata cauzione da 2,7 milioni
Andrii Yermak, ex vice di Zelensky, è stato rilasciato dopo che è stata versata una cauzione di circa 2,7 milioni di euro. La somma, pari a circa 140 milioni di grivne, è stata pagata domenica sera, consentendo il suo rilascio. La notizia ha fatto il giro dei media locali e internazionali, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle ragioni dell’arresto o sulle accuse mosse nei suoi confronti. La decisione di liberarlo è stata comunicata attraverso fonti giudiziarie.
Andrii Yermak è stato scarcerato. Domenica sera la cauzione di 140 milioni di grivne (circa 2,7 milioni di euro) risultava pagata interamente con oltre 200 contributi e questa mattina l’ex capo dell’Ufficio presidenziale guidato da Volodymyr Zelensky ha lasciato il centro di detenzione preventiva in cui si trovava da giovedì scorso su decisione dell’Alta Corte anti-corruzione di Kiev. Considerato tra le personalità più potenti e influenti del paese, Yermak è indagato dall’Ufficio Nazionale ( Nabu ) e dalla Procura specializzata anti-corruzione ( Sapo ) per il presunto riciclaggio di 460 milioni di grivne (8,5 milioni di euro) nel complesso residenziale extra-lusso “ Dynasty ” costruito a Kozyn, a circa 50 km a sud della capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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