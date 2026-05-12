Ville sontuose per riciclare il denaro | Andriy Yermak ex fedelissimo di Zelensky finisce nel mirino dell’anti corruzione ucraina

In Ucraina, si indaga su un presunto giro di riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe un alto responsabile vicino al presidente. Le autorità anti corruzione stanno approfondendo le accuse che riguardano ville di lusso e movimentazioni sospette di fondi. Le indagini sono ancora in corso e le autorità mantengono il massimo riserbo sulle eventuali persone coinvolte. La notizia potrebbe avere ripercussioni sul panorama politico del paese.

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