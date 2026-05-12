Ville sontuose per riciclare il denaro | Andriy Yermak ex fedelissimo di Zelensky finisce nel mirino dell’anti corruzione ucraina
In Ucraina, si indaga su un presunto giro di riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe un alto responsabile vicino al presidente. Le autorità anti corruzione stanno approfondendo le accuse che riguardano ville di lusso e movimentazioni sospette di fondi. Le indagini sono ancora in corso e le autorità mantengono il massimo riserbo sulle eventuali persone coinvolte. La notizia potrebbe avere ripercussioni sul panorama politico del paese.
Ville sontuose per riciclare il denaro: Andriy Yermak, ex fedelissimo di Zelensky, finisce nel mirino dell'anti corruzione ucraina In Ucraina le bocche restano cucite, ma il nuovo scandalo su un presunto giro di riciclaggio di denaro che coinvolgerebbe Andriy Yermak rischia di creare l’ennesimo grattacapo per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, l’ex capo dell’Ufficio presidenziale ed ex stretto collaboratore del leader di Kiev sarebbe finito nel mirino della Procura specializzata anticorruzione (Sapo) e del National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), nell’ambito di una maxi inchiesta su un presunto sistema di riciclaggio di denaro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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