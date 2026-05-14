Corruzione in Ucraina Arrestato Andriy Yermak ex capo dell’ufficio di Zelensky

Un ex funzionario dell’ufficio del presidente ucraino è stato arrestato e si trova in carcere. L’Alta Corte anti-corruzione di Kiev ha deciso di applicare una misura cautelare nei suoi confronti, che prevede la detenzione con la possibilità di versare una cauzione di circa 140 milioni di grivne, equivalenti a oltre 2,7 milioni di euro. La decisione arriva nel quadro di un procedimento giudiziario legato a sospetti di corruzione.

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