Corruzione in Ucraina Arrestato Andriy Yermak ex capo dell’ufficio di Zelensky
Un ex funzionario dell’ufficio del presidente ucraino è stato arrestato e si trova in carcere. L’Alta Corte anti-corruzione di Kiev ha deciso di applicare una misura cautelare nei suoi confronti, che prevede la detenzione con la possibilità di versare una cauzione di circa 140 milioni di grivne, equivalenti a oltre 2,7 milioni di euro. La decisione arriva nel quadro di un procedimento giudiziario legato a sospetti di corruzione.
Andriy Yermak è in prigione. L’Alta Corte anti-corruzione di Kiev ha optato per una misura cautelare nei confronti dell’ex capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky consistente nella detenzione con possibilità di cauzione fino a 140 milioni di grivne, oltre 2 milioni e 700 mila euro. “Si dispone l’applicazione di una misura cautelare sotto forma di detenzione nei confronti del sospettato Andriy Yermak per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data del suo effettivo arresto”, ha dichiarato il giudice. L’ex braccio destro del presidente ucraino è stato preso in custodia in aula dopo la lettura del dispositivo. L'articolo Corruzione in Ucraina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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