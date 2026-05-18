Ucraina attacchi incrociati Zelensky | Mosca in difficoltà nel settore petrolifero
Nelle ultime ore, droni ucraini hanno colpito diversi impianti chimici e raffinerie situati in territorio russo, causando danni e interruzioni alle attività. Il presidente ucraino ha dichiarato che queste azioni hanno messo in difficoltà il settore petrolifero russo, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione tra i due paesi rimane tesa, con attacchi incrociati che continuano a verificarsi lungo il confine e nelle aree di conflitto.
Droni ucraini hanno colpito impianti chimici e raffinerie in Russia. Secondo Zelensky, Mosca sarebbe in difficoltà nel settore petrolifero. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, attacchi incrociati. Zelensky: Mosca in difficoltà nel settore petrolifero
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