Ucraina attacchi incrociati Zelensky | Mosca in difficoltà nel settore petrolifero

Da tv2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, droni ucraini hanno colpito diversi impianti chimici e raffinerie situati in territorio russo, causando danni e interruzioni alle attività. Il presidente ucraino ha dichiarato che queste azioni hanno messo in difficoltà il settore petrolifero russo, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione tra i due paesi rimane tesa, con attacchi incrociati che continuano a verificarsi lungo il confine e nelle aree di conflitto.

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Droni ucraini hanno colpito impianti chimici e raffinerie in Russia. Secondo Zelensky, Mosca sarebbe in difficoltà nel settore petrolifero. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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