Ucraina attacchi incrociati Zelensky | Mosca in difficoltà nel settore petrolifero

Nelle ultime ore, droni ucraini hanno colpito diversi impianti chimici e raffinerie situati in territorio russo, causando danni e interruzioni alle attività. Il presidente ucraino ha dichiarato che queste azioni hanno messo in difficoltà il settore petrolifero russo, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione tra i due paesi rimane tesa, con attacchi incrociati che continuano a verificarsi lungo il confine e nelle aree di conflitto.

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Droni ucraini hanno colpito impianti chimici e raffinerie in Russia. Secondo Zelensky, Mosca sarebbe in difficoltà nel settore petrolifero. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacchi incrociati. Zelensky: Mosca in difficoltà nel settore petrolifero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, attacchi incrociati. Zelensky: Mosca in difficoltà nel settore petrolifero Sullo stesso argomento Ucraina, attacchi incrociati Kiev-Mosca: 2 morti e 4 feriti(Adnkronos) – Attacchi russi e ucraini hanno provocato la morte di due persone, una nella regione ucraina di Zaporizhzhia, l'altra nella regione... Leggi anche: Ucraina, attacchi incrociati. Nessun spiraglio di pace Nel fine settimana ci sono stati attacchi incrociati tra #Kyiv e #Mosca. È la prima volta che a degli attacchi seguono delle dichiarazioni specifiche del presidente #Zelensky che dice chiaramente che è finito il tempo dei tentativi di pace, dice Gigi Donelli @gigid x.com Sangue prima della tregua, 'oltre 20 morti nei raid russi sull'Ucraina'In attesa di vedere se funzioneranno le tregue separate annunciate dalla Russia e dall'Ucraina (quattro giorni in totale, dal 6 al 9 maggio), le due parti hanno intensificato nelle ultime ore i tiri ... ansa.it