Mia figlia uccisa dall’uomo che consideravo un figlio Ho incubi tutte le notti ora chiedo giustizia

A un mese dalla tragica perdita di sua figlia, una donna di Bergamo racconta di vivere con il ricordo di quella mattina che non riesce a dimenticare. La donna descrive come gli incubi notturni siano diventati una costante, rivivendo il giorno in cui la figlia è stata uccisa dall’uomo che considerava come un figlio. Ora chiede giustizia per quella che definisce una perdita irreparabile.

Bergamo. “Ho incubi tutte le notti. Rivivo sempre quel giorno, quella mattina”. Da un mese la vita di Lia Ventura si è spezzata in due: il vuoto lasciato dall’omicidio di sua figlia Valentina Sarto è una ferita difficile da raccontare e impossibile da colmare. Vincenzo Dongellini, l’uomo che Valentina aveva sposato nel maggio del 2025, il 18 marzo l’ha uccisa con 19 coltellate nella casa in cui vivevano insieme, in via Pescaria a Bergamo, al termine di una spirale di violenze, verbali e fisiche, che si protraeva da tempo. Eppure erano passati solo pochi mesi da quel giorno in cui si promisero amore eterno. leggi anche. Bergamo Video: Femminicidio in via Pescaria.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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