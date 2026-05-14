Caso via Ghibli la testimone | il figlio chiedeva sempre denaro

Una testimone ha riferito che il figlio della persona coinvolta chiedeva frequentemente denaro, senza riuscire a bloccare queste richieste. La vicina ha spiegato come abbia collegato le tempistiche delle richieste di denaro alle conversazioni avute con l'imputato, permettendo di stabilire un legame temporale tra i fatti. La testimonianza si è concentrata su come l'imputato fosse presente durante le richieste e sulle sue reazioni, ma non ha fornito elementi utili a interrompere le richieste stesse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto la vicina a incastrare l'imputato sul piano temporale?. Perché la testimone non è riuscita a fermare le richieste di denaro?. Cosa riveleranno i messaggi sul cellulare dell'amica della vittima?. Come sono stati prelevati i 20mila euro subito dopo il delitto?.? In Breve Testimonianza di Maria Bonaria Scano sulle pressioni economiche subite da Luigi Gulisano.. Vicinanza di Maria Paola Pucci al luogo del delitto avvenuto in via Ghibli.. Prelievo di circa 20mila euro dai conti correnti dei defunti dopo l'omicidio.. Perizia tecnica sul cellulare della Scano per analizzare i messaggi con la vittima.. Ieri, nell’aula della Corte d’assise, le parole di Maria Bonaria Scano hanno ricostruito il clima di oppressione economica che tormentava la famiglia Gulisano a Cagliari prima del duplice omicidio in via Ghibli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso via Ghibli, la testimone: il figlio chiedeva sempre denaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Chiedeva denaro ai commercianti per evitare sanzioni": assolto maresciallo dell'ufficio marittimoAssolto definitivamente in Cassazione il maresciallo dell'ufficio circondariale marittimo di Sciacca Giancarlo Catalani di 55 anni. Leggi anche: "Mio figlio chiedeva solo aiuto, me l’hanno ammazzato" Via Ghibli, in aula parlano amici e vicini di casa della coppia uccisaIn Corte d'Assise a Cagliari nuova udienza nel processo per la morte di Luigi Gulisano e Marisa Dessì. Una testimone: Gigi si lamentava per il figlio Claudio ... rainews.it Cagliari, coniugi uccisi in via Ghibli: cresce la pista dei debitiPer superare le barriere che rendono inviolabili gli smartphone degli anziani coniugi trovati morti ai primi di dicembre in via Ghibli e del figlio 44enne arrestato dopo meno di un mese col sospetto ... unionesarda.it