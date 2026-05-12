Cinque magnifici atleti-studenti Il Cus More celebra i suoi talenti

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha organizzato un evento per premiare cinque studenti-atleti del Cus More. Durante la cerimonia, sono stati riconosciuti per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive universitarie. La manifestazione si è svolta presso l’ateneo, coinvolgendo gli atleti, il personale universitario e rappresentanti del Cus More. Sono stati consegnati attestati e riconoscimenti ai cinque atleti che si sono distinti nelle discipline sportive praticate.

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L’ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha celebrato i suoi studenti-atleti con la consegna dei premi del Programma Unimore Sport Excellence 202526, iniziativa nata dalla collaborazione con il Coni per sostenere la carriera universitaria di atleti impegnati a livello nazionale e internazionale. Il programma, attivo dal 2017, promuove il modello della dual career, offrendo strumenti concreti per conciliare studio e sport. Per l’anno 20252026 sono stati ammessi al programma 99 tra studenti e studentesse, impegnati in numerose discipline sportive, atletica, pallavolo, nuoto, rugby, taekwondo e tiro con l’arco. I premi Mattia Dall’Aglio, del valore di 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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