Cinque magnifici atleti-studenti Il Cus More celebra i suoi talenti

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha organizzato un evento per premiare cinque studenti-atleti del Cus More. Durante la cerimonia, sono stati riconosciuti per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive universitarie. La manifestazione si è svolta presso l’ateneo, coinvolgendo gli atleti, il personale universitario e rappresentanti del Cus More. Sono stati consegnati attestati e riconoscimenti ai cinque atleti che si sono distinti nelle discipline sportive praticate.

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