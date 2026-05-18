Tutto come previsto all’Eurovision 2026 | chi entra Papa esce cardinale

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con alcune novità legate alla composizione delle delegazioni e alle partecipazioni. Tra le scelte adottate, è stato deciso che alcuni rappresentanti religiosi non parteciperanno più all’evento, mentre altri continueranno a essere presenti. La manifestazione, che ha coinvolto numerosi paesi europei, ha visto anche quest’anno momenti di spettacolo e tensioni tra le diverse nazioni coinvolte. La kermesse musicale si è svolta in un contesto di crescente attenzione politica e culturale.

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di Laura Ruzzante Cala il sipario sulla settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest, un baraccone che quest’anno ha fuso geopolitica, rancori transfrontalieri e miracoli acustici. Partiamo dalle buone notizie: le canzoni sono state eseguite decisamente meglio rispetto alle semifinali. Nessun dramma, nessuna ecatombe melodica; i beagle dei vicini sono ufficialmente salvi e hanno potuto godersi la serata in santa pace. Ma per il resto, si è applicata la più classica delle regole vaticane: chi entra Papa, esce cardinale. Il miracolo di Sofia e i fischi a Tel Aviv I pronostici della vigilia, che vedevano i metallari serbi, i folcloristi croati e soprattutto l’armata finlandese pronti a giocarsi lo scettro, sono stati polverizzati dal trionfo della Bulgaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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