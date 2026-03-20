Juventus la strategia per l’attacco | chi esce e chi entra

La Juventus sta pianificando un intervento sul mercato per rafforzare il reparto offensivo. La società ha individuato alcuni giocatori che potrebbero lasciare il club e altri che sono nel mirino per sostituirli. La rosa attuale verrà modificata con operazioni di entrata e uscita di calciatori, in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e le decisioni verranno ufficializzate a breve.

La strategia della Juventus per l’attacco La Juventus quest’estate prenderà un nuovo attaccante. Come riportato da Romeo Agresti, la strategia della Juventus è molto chiara: provare a rinnovare Vlahovic con una durata breve e uno stipendio inferiore, provare a piazzare Openda in prestito, fare i soldi con Jonathan David e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la strategia per l’attacco: chi esce e chi entra Articoli correlati Ue, la nuova lista dei paradisi fiscali: chi entra e chi esceL’Unione europea ha aggiornato la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, vale a dire quei Paesi che non rispettano gli standard... Juventus se Spalletti resta come cambia la squadra? Chi parte, chi sta e chi arrivaIn questi giorni si sta parlando molto del possibile rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus, tanto che addirittura lui si è pronunciato, ma se... TRESOLDI: “SOGNO IL MILAN” Scambio CAMARDA-KEAN e ritorno GIROUD Aggiornamenti e notizie su Juventus la strategia per l'attacco chi... Temi più discussi: Juve, Senesi è il difensore che manca a Spalletti. E il suo ingaggio può indirizzare il mercato; Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità; Rebus portiere: la scelta di Spalletti su Di Gregorio, 3 top player per il futuro, la strategia Juve; Il possibile rinnovo di Vlahovic cambia i piani di mercato della Juventus: la strategia di Comolli. Juventus, assalto a Bernardo Silva: strategia, ingaggio e nodo ChampionsBernardo Silva è l’obiettivo della Juventus: contatti avviati, ingaggio importante e decisione attesa a fine stagione. calciomercatoweb.it Juventus su Assane Diao: obiettivo mercato per l’estate, strategia e scenariJuventus su Assane Diao: obiettivo mercato per l’estate, strategia e scenari La Juventus ha già iniziato a pianificare il prossimo mercato estivo con un obiettivo preciso: Assane ... tuttojuve.com Juventus Women, le parole di Canzi verso il Genoa Cosa ha detto - facebook.com facebook #Juventus- #Spalletti: svolta rinnovo durante la pausa La risposta in conferenza x.com