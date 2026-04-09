Comune bilancio chiuso con 3 milioni di avanzo | subito interventi per le strade

Il Comune ha approvato il bilancio consuntivo 2025, chiudendo con un avanzo di 3 milioni di euro, superiore ai 2,4 milioni dello scorso anno. La Giunta ha deciso di destinare immediatamente le risorse a interventi di manutenzione e miglioramento delle strade cittadine. La cifra rappresenta un risultato record rispetto agli esercizi precedenti, confermando una gestione finanziaria in crescita.

L’amministrazione comunale chiude il bilancio con un risultato da primato. La Giunta ha approvato il consuntivo 2025 accertando un avanzo di amministrazione record di 3 milioni di euro, superiori ai 2,4 dello scorso anno. Un tesoretto che è il frutto di una sinergia: da un lato la prudenza amministrativa locale, dall’altro un decisivo contributo dello Stato, che ha garantito risorse per l’adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche. Il sindaco Fiordelmondo e l’assessore al bilancio Claudio Cardinali parlano di gestione "attenta, responsabile e orientata alla sostenibilità dei conti, nel rispetto dei bisogni e delle aspettative della comunità, che ha permesso di garantire servizi di qualità e creare nuove opportunità di sviluppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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