Dodici persone sono state messe sotto indagine a seguito di un’operazione condotta dai Carabinieri in cinque province italiane. Le accuse riguardano lo sfruttamento del lavoro agricolo e il traffico di esseri umani. Le indagini hanno rivelato situazioni di turni di lavoro estenuanti e retribuzioni molto basse, che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati. L’operazione si inserisce in un contesto di verifiche mirate al contrasto di pratiche illecite nel settore agricolo.

È di 12 persone indagate e numerose misure cautelari il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro una presunta organizzazione criminale dedita alla tratta di persone e allo sfruttamento del lavoro in ambito agricolo. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco, e ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di cittadini italiani e indiani, ritenuti coinvolti in un articolato sistema di reclutamento e sfruttamento di lavoratori stranieri. L’operazione e le indagini: la fonte della notizia Stando alle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Turni massacranti e paghe irrisorie, 12 indagati per sfruttamento del lavoro e tratta di esseri umani

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