Turismo missione a Tokyo per l' assessore Anello | Palermo ospiterà la Japan Week previsti mille addetti ai lavori
L'assessore al turismo di Palermo ha intrapreso una visita ufficiale a Tokyo per rappresentare la città in vista della Japan Week, evento che si svolgerà nel capoluogo siciliano dal 19 al 26 novembre 2026. La manifestazione, organizzata dalla International Friendship Foundation, vedrà la partecipazione di circa mille professionisti del settore. La visita ha l’obiettivo di consolidare i rapporti tra le due città e favorire la promozione del turismo siciliano in Giappone.
Missione istituzionale a Tokyo dell'assessore al turismo Alessandro Anello per rappresentare la Città di Palermo come sede designata dalla International Friendship Foundation per la 51esima edizione della Japan Week in programma nel capoluogo siciliano dal 19 al 26 novembre 2026. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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