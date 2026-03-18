L’assessore Cosenza conferma | A campionato concluso partono i primi lavori sul terzo anello del Maradona

L’assessore Cosenza ha annunciato che, al termine del campionato, inizieranno i lavori sul terzo anello dello stadio Maradona. La Regione ha confermato il finanziamento di 203 milioni di euro attraverso il Dipartimento per lo sport, rendendo ufficiale il sostegno economico. La decisione è definitiva e non ci saranno ulteriori cambiamenti.

« Il DIP è ufficializzato: la Regione ha finanziato per 203 milioni per il Maradona. Indietro non si torna. A campionato concluso partono i primi lavori sul terzo anello. L’esterno stadio sarà sullo stile della “hall of fame” di Los Angeles con tutte le stelle della storia del Napoli. Ci sarà un’app per scegliere alcune star. Spreco di denaro pubblico? E allora l’Arechi?» Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli Cosenza. Leggi anche: Ecco come sarà il nuovo Maradona. Il Comune di Napoli stanzia 200 milioni Di seguito le sue parole: «Non c’è nessuna novità sulla fase di progettazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza conferma: “A campionato concluso partono i primi lavori sul terzo anello del Maradona” Articoli correlati Leggi anche: Cosenza: “Per il Maradona fondi da Regione, in estate lavori terzo anello” L’assessore Cosenza: “Il Maradona ricorderà il Maracanà, senza pista e col terzo anello”A Stile Tv: “Il Napoli giocherà con i lavori in corso, senza mai perdere posti disponibili. Tutti gli aggiornamenti su L'assessore Cosenza conferma A... Temi più discussi: Biagio Faragalli è il nuovo Presidente della Provincia di Cosenza: l'abbraccio commosso con Gianluca Gallo; Elezioni Provinciali Cosenza, Straface: Il primato di Turano conferma il radicamento di Forza Italia; Napoli, Metropolitana Linea 6: corse fino alle 21.30 dal 23 marzo; Mare balneabile a Napoli: il piano da 133 milioni. Dopo il ciclone, l’assessore Branda: «Si lavora per allungare la durata della Fiera»Dopo la felice inaugurazione il maltempo improvviso ha colpito duramente gli espositori. Adesso dal Comune stanno vagliando diverse ipotesi ... cosenzachannel.it Provinciali Cosenza, l’Assessore Straface esulta: «Turano primo eletto è il trionfo di Forza Italia»Il risultato del consigliere premia il radicamento territoriale e il dialogo con i sindaci. Pasqualina Straface: «Lavoro di squadra del centrodestra, auguri di buon mandato al Presidente Faragalli». cosenzapost.it Kratos IN CANILE DI DONNICI-COSENZA SMOLLATO IN CANILE Che brutta storia che gente di m.....a Lui era un cucciolotto di un canile dell'alto Ionio Calabrese, cresceva allegro e speranzoso di avere una vita felice... A circa tre mesi vien - facebook.com facebook #SerieC gr.C Casarano-Cosenza 2-1 Giugliano-Atalanta U23 3-1 Latina-Siracusa 2-1 Potenza-Cavese 2-2 league table (top5) 1 Benevento 73 2 Catania 61 3 Cosenza 56 4 Salernitana 54 5 Crotone 51 #calcio #football x.com