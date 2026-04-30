All'aeroporto Haneda di Tokyo, a partire dal mese prossimo, sarà introdotto un robot umanoide che svolgerà funzioni di assistenza ai passeggeri. La sperimentazione prevede l'impiego di questa tecnologia per supportare il personale nelle operazioni di terra. La decisione fa parte di un progetto volto a testare l'utilizzo di robot nelle attività aeroportuali. La presenza di questi dispositivi si inserisce in un piano più ampio di innovazione del settore.

All’aeroporto Haneda di Tokyo un nuovo tipo di lavoratore assumerà compiti di assistenza a terra il mese prossimo. Japan Airlines e una società di robotica hanno annunciato che il mese prossimo testeranno robot umanoidi per aiutare potenzialmente nella gestione dei bagagli, nella pulizia delle cabine e nell’utilizzo delle apparecchiature di supporto a terra. In un comunicato stampa congiunto, le aziende hanno segnalato una grave carenza di manodopera nelle operazioni di supporto aeroportuale. La sperimentazione si svolgerà nel corso del 2028 in diverse fasi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tokyo, Japan Airlines sperimenterà robot umanoidi all'aeroporto Haneda

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