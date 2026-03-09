Nel 2025, l’Italia ha registrato 476 milioni di presenze turistiche, confermando la sua seconda posizione in Europa dopo aver superato la Francia nel 2024. Tuttavia, gli italiani hanno ridotto i viaggi all’interno del paese rispetto agli anni precedenti, mentre le presenze straniere sono in aumento. I dati mostrano un incremento rispetto al 2024, ma non specificano le ragioni di questa diminuzione nelle uscite nazionali.

L’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno è riuscita a tenere la posizione. In testa, al momento irraggiungibile, resta la Spagna. Un risultato, come certificano i dati Istat ed Eurostat, garantito da una crescita delle presenze totali superiore a quella della media Ue (+2,3% contro +2,2%). Medaglia di bronzo italiana anche per numero di presenze straniere (17,6% del totale Ue). E ancora: la crescita delle presenze straniere in Italia è maggiore della media Ue (+4,3% contro +3,4%). Ma non ci sono solo segni positivi sulle statistiche del turismo italiano del 2025: se le presenze sono in crescita sul 2024 (+2,3%), gli arrivi calano (-0,9%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma gli italiani viaggiano meno nella Penisola Nel 2025 registrati 476 milioni di presenze, in crescita ulteriore sul 2024

Articoli correlati

Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma calano gli arrivi italianiL’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno...

Leggi anche: Turismo, i piccoli Comuni trainano la crescita: +6,85% presenze e +7,86% arrivi sul 2024

Una raccolta di contenuti su Turismo l'Italia si conferma seconda in...

Temi più discussi: Wizz Air e l’Ente spagnolo del turismo insieme per promuovere i flussi Italia-Spagna; Giappone: nel 2025 300mila arrivi dalla Penisola; La Gdo cresce al Nord e frena nel resto della Penisola; Giornata mondiale natura selvatica, a rischio piante medicinali e aromatiche.

Il punto sul cicloturismo in Italia. Tendenza in crescita che soffre la mancanza di investimenti stataliOggi l’indotto economico generato dal cicloturismo in Italia sfiora i 10 miliardi, e il segmento attrae moltissimi viaggiatori stranieri. Ma le criticità da affrontare sono molte. Ne parliamo con l’av ... artribune.com

Turismo di lusso in Italia, la spesa degli stranieri supera i 54 miliardi: al via Fespo & GolfmesseCresce il segmento delle vacanze di lusso in Italia. Negli ultimi 25 anni il turismo internazionale ha continuato a scegliere le destinazioni della Penisola, con un aumento della spesa inbound, ... repubblica.it

Dalla Provincia Granda a tutta la penisola Ricordi la storia di ONAF Dopo la nascita nel 1989, - facebook.com facebook