Nel 2025 il turismo nella provincia di Bergamo ha raggiunto nuovi record, con più di 1,6 milioni di arrivi e oltre 3,3 milioni di presenze, segnando un incremento rispetto all’anno precedente. I dati mostrano come il settore abbia superato i livelli registrati prima della pandemia, confermando una crescita costante nel numero di visitatori. La provincia continua a attirare un numero crescente di turisti, evidenziando un trend positivo nel settore turistico locale.

L’ANALISI. Il turismo a Bergamo continua a crescere: nel 2025 la provincia ha registrato 1,6 milioni di arrivi e oltre 3,3 milioni di presenze, in aumento rispetto al 2024 e ben oltre i livelli pre-Covid. A trainare il settore sono soprattutto i visitatori stranieri, che rappresentano oltre il 54% del totale, insieme alla crescita della città e dell’offerta extra-alberghiera. Positive anche le prime stime del 2026. Il turismo bergamasco continua a correre. I dati del 2025, diffusi da Visit Bergamo, confermano un ulteriore consolidamento del settore, con numeri superiori al 2024 sia sul fronte degli arrivi sia su quello delle presenze, mentre le prime stime del primo trimestre 2026 indicano un avvio d’anno ancora positivo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Turismo bergamasco, nuovo record nel 2025: oltre 3,3 milioni di presenze

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