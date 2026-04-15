Altra sparatoria in una scuola in Turchia | almeno quattro morti

In una scuola media nel sud-est della Turchia, precisamente a Kahramanmaras, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di almeno quattro persone. Le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto e non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o sulle circostanze dell’evento. La notizia si aggiunge ad altri episodi di violenza nelle scuole del Paese.

Almeno quattro persone uccise in una sparatoria all'interno di una scuola media a Kahramanmaras, nel sudest della Turchia. Lo riferiscono i media locali, mentre sul posto sono state inviate numerose ambulanze e unità di polizia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti Leggi anche: Turchia, sparatoria in una scuola superiore: almeno 16 feriti. L’attentatore, un ex studente, si è tolto la vita Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, in un video gli ultimi attimi della sua vita; Omicidio di Fabio Ascione a Napoli: presi i due killer. Era una vittima innocente; Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzo; Sparatoria in una scuola media in Turchia, ci sono morti. Sparatoria in una scuola media in Turchia: Ci sono morti e feriti. Arrestato un uomo a Kahramanmara?La sparatoria è avvenuta nella scuola media Ayser Çal?k a Kahramanmara?, nel sud-est del Paese. I media locali parlano di morti e feriti, ma il bilancio non è ancora ufficiale. Ieri a ?anl?urfa, sempr ... fanpage.it Sparatoria con 16 feriti in un liceo turco, si ucide l'attentatoreUn attentatore ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, ferendo 16 persone, tra cui studenti, secondo quanto riportato dai media locali. Le forze speciali di sicurezza, di ... ansa.it Sparatoria in via Caracciolo a Foggia... - facebook.com facebook