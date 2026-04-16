Nelle ultime 24 ore in Turchia si sono verificate due sparatorie all’interno di scuole medie, entrambe causate da adolescenti. Almeno nove persone sono morte a causa degli incidenti, che hanno coinvolto studenti e personale scolastico. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto e sui motivi che hanno portato i giovani coinvolti a compiere questi atti violenti. Le scuole sono state chiuse temporaneamente e sono in corso interventi di sicurezza.

Due sparatorie nelle scuole in Turchia nel giro di 24 ore ad opera di giovanissimi hanno ucciso almeno dieci persone mentre i feriti sono decine e alcuni versano in condizioni molto gravi A Kahramanmaras, una località nel sud est della Turchia, uno studente di 14 anni è entrato nella scuola media che lui stesso frequentava e ha aperto il fuoco contro coetanei e insegnanti dopo avere fatto irruzione in due diverse aule dell’istituto. Armato di cinque pistole e sette caricatori, si sospetta che il killer, Isa Aras Mersinli, abbia preso le armi direttamente da quelle in possesso del padre, un ex agente di polizia che è stato messo in custodia. Nella sparatoria è morto un insegnante mentre sono in tutto otto gli studenti uccisi, compreso l’assalitore che si è suicidato dopo avere compiuto la strage.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria in una scuola media in Turchia, almeno nove morti

Multiple killed in school shooting in Turkey, second in two days

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