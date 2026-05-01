Tumori del sangue Car-T di nuova generazione funzionano a basse dosi e senza chemio | lo studio

Nuovi studi indicano che le terapie Car-T di ultima generazione per i tumori del sangue possono essere efficaci anche a dosi più basse e senza l’uso di chemio. La ricerca continua a esplorare alternative meno invasive e più mirate per migliorare i trattamenti. Questi sviluppi sono stati presentati recentemente in ambito medico, confermando l’interesse verso approcci innovativi nella cura di queste patologie.

Milano, 1 maggio 2026 – La ricerca medica non si ferma mai. Nel trattamento di alcuni tumori del sangue le terapie Car-T rappresentano una delle innovazioni più importanti degli ultimi anni. Si tratta di una forma avanzata di immunoterapia personalizzata che prevede il prelievo di alcune cellule del sistema immunitario, le cellule T, la loro modifica in laboratorio per riconoscere il tumore e la successiva reinfusione nel paziente per contrastarlo. Nonostante i risultati ottenuti, la risposta nei pazienti non è sempre ottimale e duratura: le cellule infuse possono infatti non espandersi a sufficienza o non rimanere attive a lungo. Un nuovo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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