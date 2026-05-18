Tumore gastrico in Sicilia nasce un prodotto innovativo che consente una diagnosi precoce
In Sicilia è stato sviluppato un nuovo prodotto che permette di individuare precocemente il tumore gastrico e le precancerose dell’esofago di Barrett. Questa innovazione mira a migliorare la diagnosi precoce di queste patologie, che sempre più frequentemente colpiscono anche i giovani. In Italia ogni anno si registrano oltre 70 mila decessi legati a tumori del colon e gastrici. Il nuovo metodo rappresenta un passo avanti nella lotta contro queste malattie, offrendo la possibilità di intervenire prima che la situazione si aggravi.
Prevenire il tumore gastrico e del colon, che colpisce sempre di più i giovani con una percentuale di oltre 70 mila morti all'anno in Italia grazie ad un prodotto altamente innovativo che consente una diagnosi del tumore allo stato primordiale e delle Precancese dell' esofago di Barrett quindi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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