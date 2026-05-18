Tumore gastrico in Sicilia nasce un prodotto innovativo che consente una diagnosi precoce

In Sicilia è stato sviluppato un nuovo prodotto che permette di individuare precocemente il tumore gastrico e le precancerose dell’esofago di Barrett. Questa innovazione mira a migliorare la diagnosi precoce di queste patologie, che sempre più frequentemente colpiscono anche i giovani. In Italia ogni anno si registrano oltre 70 mila decessi legati a tumori del colon e gastrici. Il nuovo metodo rappresenta un passo avanti nella lotta contro queste malattie, offrendo la possibilità di intervenire prima che la situazione si aggravi.

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Prevenire il tumore gastrico e del colon, che colpisce sempre di più i giovani con una percentuale di oltre 70 mila morti all'anno in Italia grazie ad un prodotto altamente innovativo che consente una diagnosi del tumore allo stato primordiale e delle Precancese dell' esofago di Barrett quindi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tumore ovarico, 210 casi in 5 anni: “Diagnosi precoce decisiva”In occasione della giornata mondiale contro il tumore ovarico di venerdì 8, le Aziende sanitarie ferraresi rimarcano l’invito alla cittadinanza di... Tumore al pancreas, diagnosi precoce: il segreto è nel sangueUn semplice esame del sangue potrebbe cambiare radicalmente il destino di uno dei tumori più aggressivi e difficili da individuare: il cancro al... Tumore gastrico, in Sicilia nasce un prodotto innovativo che consente una diagnosi precocePrevenire il tumore gastrico e del colon, che colpisce sempre di più i giovani con una percentuale di oltre 70 mila morti all’anno in Italia grazie ad un prodotto altamente […] ... blogsicilia.it Tumori. In Sicilia stimate 27.150 nuove diagnosi nel 2018Presentato a Palermo il volume sui numeri del cancro dell’Aiom, Airtum e Aiom&Passi. Le cinque neoplasie più frequenti nell’isola sono quelle del colon-retto (3.900), mammella (3.700), polmone (2.900) ... quotidianosanita.it