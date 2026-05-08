Tumore ovarico 210 casi in 5 anni | Diagnosi precoce decisiva

Negli ultimi cinque anni sono stati registrati 210 casi di tumore ovarico nella regione, secondo le fonti sanitarie locali. In vista della giornata mondiale contro questa malattia, le autorità sanitarie invitano le donne a non trascurare sintomi persistenti e a seguire regolarmente controlli ginecologici. Le testimonianze e i dati indicano che una diagnosi tempestiva può influire significativamente sulle possibilità di trattamento.

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In occasione della giornata mondiale contro il tumore ovarico di venerdì 8, le Aziende sanitarie ferraresi rimarcano l’invito alla cittadinanza di non sottovalutare sintomi persistenti e di mantenere regolari i controlli ginecologici, ricordando che la diagnosi precoce può fare la differenza nel.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Tumore ovarico, la sfida della diagnosi precoce: tornano le peonie della solidarietàÈ una malattia silenziosa, che spesso si nasconde dietro sintomi comuni ma che, in Emilia-Romagna, colpisce ogni anno tra le 400 e le 450 donne. Leggi anche: Tumore ovarico, ogni anno in Italia 5.400 nuove diagnosi Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tumore ovarico, 210 casi in 5 anni: Diagnosi precoce decisiva; GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TUMORE OVARICO. LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI IMPEGNATE PER DIAGNOSI TEMPESTIVA E CURE PERSONALIZZATE. Tumore ovarico: l’Istituto di Candiolo – IRCCS ottiene la certificazione ESGOIn vista della Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, che si celebra il prossimo 8 maggio, l’Istituto di Candiolo - IRCCS annuncia l’ottenimento della prestigiosa certificazione ESGO. corrierenazionale.it Tumore ovarico, l'ospedale di Negrar attiva un ambulatorio dedicato«Abbiamo strutturato uno spazio dedicato a un’attività che comunque svolgiamo di routine, al fine offrire alle pazienti con diagnosi non definita un accesso diretto e agevolato», ha spiegato il dottor ... veronasera.it Giornata mondiale del tumore ovarico. La cura è un percorso di squadra Dietro ogni diagnosi c’è una persona. E dietro ogni percorso di cura deve esserci una squadra. In occasione della Giornata mondiale del tumore ovarico, che si celebra domani 8 magg - facebook.com facebook Tumore ovarico: i sintomi esistono ma spesso passano inosservati. L’esperto spiega cosa osservare, quando approfondire e quali sono oggi le cure x.com