Tumore al pancreas diagnosi precoce | il segreto è nel sangue

Un nuovo studio suggerisce che un semplice esame del sangue potrebbe consentire la diagnosi precoce del tumore al pancreas, uno dei più aggressivi e complessi da individuare. Questa scoperta potrebbe permettere di individuare la malattia in fase iniziale, migliorando le possibilità di trattamento. Al momento, il tumore al pancreas viene spesso diagnosticato in stadi avanzati, quando le opzioni terapeutiche risultano più limitate.

Un semplice esame del sangue potrebbe cambiare radicalmente il destino di uno dei tumori più aggressivi e difficili da individuare: il cancro al pancreas. Un nuovo studio internazionale ha infatti identificato due ulteriori marcatori biologici che, combinati con altri già noti, potrebbero permettere una diagnosi molto più precoce. Il tumore del pancreas è tra le forme di cancro più pericolose. La sua elevata mortalità è legata soprattutto alla difficoltà di individuarlo nelle fasi iniziali, quando è ancora operabile. Nella maggior parte dei casi, infatti, i sintomi compaiono tardi e sono poco specifici, ritardando la diagnosi. Attualmente, uno dei marcatori più utilizzati è il CA 19-9, una proteina rilevabile nel sangue.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Tumore al pancreas: sintomi, diagnosi e cure spiegati in modo sempliceas

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