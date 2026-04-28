A Roma è stata inaugurata la rete GIMSeno, un nuovo progetto dedicato al trattamento dei tumori al seno. La collaborazione coinvolge tre strutture e prevede circa 2.000 interventi all’anno. La rete si propone di mettere insieme le competenze e le risorse di diverse strutture specializzate per migliorare la cura delle pazienti affette da questa patologia. La presentazione ufficiale si è svolta presso una delle strutture coinvolte nel progetto.

? Cosa sapere Fondazione Gemelli, Gemelli Isola e Mater Olbia lanciano la rete GIMSeno a Roma.. Il modello integra 2.000 interventi chirurgici annui tra ricerca clinica e percorsi personalizzati.. A Roma, durante il kickoff di GIMSeno tenutosi questo martedì 28 aprile 2026, la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, Gemelli Isola e Mater Olbia hanno presentato un modello di cura integrata che mette in rete oltre 2.000 interventi di chirurgia senologica all’anno. L’aula, gremita di medici e specializzandi impegnati nella lotta contro i tumori del seno, ha assistito alla nascita di un progetto che punta a superare le distanze geografiche tra il fiume che separa le due strutture romane e il mare che circonda la realtà di Olbia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al seno: nasce la rete GIMSeno con 2.000 interventi l’anno

Tumore al seno. Nasce il modello BEACON tra Basilicata, Puglia e Campania

Notizie correlate

Leggi anche: Tumore al seno, il Sud fa rete: nasce il primo modello interregionale di cura

Tumore al seno, la rete del Sud contro i viaggi della speranzaRidurre i viaggi della speranza e portare cure oncologiche di qualità più vicino alle pazienti.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cancro al seno, 'Facciamo squadra' per giocare d'anticipo contro il rischio recidiva; Tumore al seno, Facciamo squadra sulla prevenzione della recidiva; Seconda edizione del Concerto per Laura: musica e solidarietà per sostenere la ricerca sul tumore al seno; Tumore al seno, giocare d'anticipo contro il rischio di recidiva.

«Signora, ha un tumore al seno, dobbiamo asportarlo»: la donna si opera, dopo sette anni scopre che la diagnosi era sbagliataUn errore sanitario clamoroso ha trasformato la vita di una donna padovana di 51 anni: per sette anni ha creduto di aver sconfitto un tumore al seno che ... msn.com

Padova, scambio provette: 7 anni di cure e seno asportato per il tumore di un'altra donnaLeggi su Sky TG24 l'articolo Padova, scambio provette: 7 anni di cure e seno asportato per il tumore di un'altra donna ... tg24.sky.it

Le hanno diagnosticato un tumore ed è stata sottoposta all'asportazione di un seno, ma dopo sette anni ha scoperto di essere stata vittima di un assurdo errore sanitario - facebook.com facebook

Sette anni vissuti da malata oncologica. Interventi, paura, ricostruzioni, sofferenza fisica e psicologica. Poi, all’improvviso, la verità: quel tumore non era suo. È bastato un test del Dna, arrivato nell’aprile 2025, per ribaltare completamente la storia di una donna x.com