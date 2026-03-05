Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month | ecco su chi ha avuto la meglio

Donyell Malen, attaccante della Roma, ha ricevuto il premio EA SPORTS FC Player Of The Month per febbraio in Serie A. La sua prestazione nel mese gli ha valso il riconoscimento, scelto tra vari giocatori del campionato italiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e Malen si è distinto per le sue caratteristiche in campo durante le partite giocate a febbraio.

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Como, Fabregas in conferenza in vista del Cagliari: «Mi aspetto una partita simile all’andata, con Pisacane abbiamo parlato di un aspetto» Alisson, futuro in bilico: Juventus e Inter sullo sfondo. Svelata la volontà del portiere Alisson, futuro in bilico: Juventus e Inter sullo sfondo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglio Dimarco giocatore del mese di gennaio in Serie A! L’esterno dell’Inter vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month, il comunicato ufficialeCalciomercato Fiorentina: dopo il clamoroso affare saltato per Kouamé al Verona, ora è arrivata l’offerta di questo club! Gli aggiornamenti... Dimarco Inter, l’esterno vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di gennaioSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Altri aggiornamenti su The Month. Temi più discussi: Vota l'EA SPORTS FC Player Of The Month di Febbraio; SERIE A - Roma, Malen vince il premio di miglior giocatore del mese di febbraio; Gol Malen | l’olandese lanciato a tu per tu con Perin non sbaglia ora si fa durissima per la Juventus. Malen miglior giocatore di febbraio della Serie AIl premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di febbraio è stato assegnato al calciatore della Roma Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel ... lapresse.it MPV Serie A di febbraio, niente da fare per Dimarco: il premio va al romanista MalenIl premio EA SPORTS FC Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore della Roma Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Lecce, ... fcinternews.it Mayu Ishikawa è la SisalTipster MVP of the Month di febbraio, nel Team of the Month De Gennaro, Nwakalor e Bosio agli ordini di coach Bellano Leggi la news x.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. King Gnu · AIZO. MAYU ISHIKAWA È LA SISALTIPSTER MVP DI FEBBRAIO @mayu_00514 , schiacciatrice della @igor_volley Novara, è la @sisaltipster MVP of the Month del mese di Febbraio! Rivediamoci alcuni - facebook.com facebook