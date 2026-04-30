Iran Axios | Oggi i generali da Trump per nuove opzioni militari Lui | E’ in arrivo la tempesta E ipotizza la riduzione di truppe in Germania

Secondo fonti di Axios, alcuni ufficiali militari negli Stati Uniti hanno proposto al presidente nuove opzioni di natura militare relative all’Iran. In risposta, il presidente ha parlato di una “tempesta in arrivo”. Nel frattempo, si ipotizza una possibile riduzione del contingente militare statunitense in Germania. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le due parti, con scambi di dichiarazioni e possibili strategie future.

Donald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l’Iran dai comandanti, a partire dall’ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, a conferma che il tycoon ha in seria considerazione la ripresa di azioni militari per superare lo stallo negoziale e sferrare il colpo finale prima di porre fine alla guerra. Tra le ipotesi, riferisce Axios in base a più fonti, la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale, un blitz per mettere in sicurezza l’uranio iraniano altamente arricchito e attacchi “brevi e potenti”. Donald Trump ha dichiarato ad Axios, in un’intervista telefonica, di aver detto al primo ministro Benjamin Netanyahu che Israele dovrebbe intraprendere solo azioni militari “mirate” in Libano ed evitare una ripresa completa della guerra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, Axios: “Oggi i generali da Trump per nuove opzioni militari”. Lui: “E’ in arrivo la tempesta”. E ipotizza la riduzione di truppe in Germania Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Notizie correlate Axios: "Comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari contro l'Iran". Ipotesi conquista di Hormuz, sicurezza dell'uranio e attacchi brevi e potentiTrump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti . Iran, Netanyahu oggi da Trump: sul tavolo anche opzioni militari contro Teheran(Adnkronos) – Dopo l'ultimo incontro di dicembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu oggi sarà nuovamente alla Casa Bianca per un faccia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Axios, pronto piano Usa per ondata di attacchi in Iran 'breve e potente'; Axios, comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari contro l'Iran; Iran, Axios: Trump respinge l’offerta di Teheran; Iran-Axios, Teheran propone un nuovo accordo su riapertura Hormuz: Negoziamo sul nucleare dopo riapertura Stretto di Hormuz- IL VIDEO. Iran, Trump studia nuove opzioni di attacco: oggi briefing con i comandanti militariTre le ipotesi per spingere Teheran a riprendere i negoziati: la conquista di Hormuz, attacchi mirati alle infrastrutture e un blitz per mettere in sicurezza le scorte di uranio arricchito ... unionesarda.it Medio Oriente, Axios: 'Comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari contro l'Iran'Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti. Tra le ipotesi, riferisce Axios, la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per ... ansa.it Iran-Usa, Trump valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici - Diretta x.com IL TREND | A causa della guerra in Iran il settore rischia di perdere fino 43% del fatturato. I risultati della ricerca condotta dall’Osservatorio di Jfc - facebook.com facebook