Trump | Non sono aperto a concessioni l’Iran sa cosa accadrà a breve La controproposta non convince gli Usa – La diretta

Nell’ottantesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente americano ha pubblicato su Truth una mappa con frecce che indicano direzioni verso l’Iran. Durante una dichiarazione, ha affermato di non essere disposto a concedere alcuna apertura e ha avvertito che l’Iran è consapevole di cosa potrebbe succedere a breve. La controproposta presentata dall’Iran non ha convinto gli Stati Uniti e le tensioni tra le parti rimangono alte.

Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto, Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Donald Trump sostiene di non esser aperto a nessuna concessione nei confronti di Teheran. Lo ha detto lo stesso presidente in un’intervista al New York Post, aggiungendo che l’Iran sa «cosa accadrà a breve». 🔗 Leggi su Open.online

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Trump calls Irans counterproposal unacceptable

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