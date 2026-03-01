Lo scrittore esule | Neanche Trump sa cosa accadrà

Uno scrittore esule commenta la situazione attuale, affermando che anche un presidente come Trump non ha certezze su cosa accadrà in futuro. Con parole sincere, sottolinea che, pur essendo un giorno significativo per lui, la guerra appena scoppiata nel suo paese rende il momento difficile e complesso. La sua testimonianza riflette la tensione e l’incertezza di chi vive lontano dalla propria terra.

"È un bel giorno per essere qui con voi, ma allo stesso tempo non è un giorno così bello a causa della guerra appena iniziata nel mio Paese. Vengo da una cultura affetta da guerre e spero che tutto andrà bene". A parlare è lo scrittore Kader Abdolah, nato in Iran, perseguitato dal regime dello Scià e poi da quello di Khomeini e che dal 1988 rifugiato politico nei Paesi Bassi. Ieri era a Firenze per presentare il suo ultimo libro 'Quello che cerchi sta cercando tè, tra fiaba e biografia sulla vita del poeta Rumi (Iperborea, 496 pagine, 20 euro). Oggi più che mai è inevitabile parlare del suo Paese. "Trump ha bombardato la capitale iraniana....

