L' Iran respinge ufficialmente la tregua controproposta in 10 punti a Usa e Pakistan Trump | Vorrei tenere il petrolio

L’Iran ha annunciato di aver respinto ufficialmente la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, presentando una controproposta composta da dieci punti. La risposta arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, con il governo iraniano che ha deciso di non accettare l’eventuale cessate il fuoco. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler mantenere il controllo sul petrolio.

Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che Teheran "non può avere armi nucleari" e rilancia l'ultimatum di martedì: cosa succede ora L’Iran ha ufficialmente respinto la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, presentando contestualmente una controproposta articolata in 10 punti. La decisione, giunta in un momento di estrema tensione della guerra, è stata commentata da Donald Trump come un qualcosa di positivo ma che "non basta". E il suo ultimatum è vicino alla scadenza. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Fars, il governo iraniano ha giudicato "insufficiente" il piano statunitense, che prevedeva inizialmente un cessate il fuoco di 48 ore. 🔗 Leggi su Today.it

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