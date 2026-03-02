La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran Trump |  Operazioni per almeno 4 settimane Ora i nuovi leader vogliono parlare| Larijani | Non trattiamo con gli Usa Raid israeliani su Beirut | 10 morti 

Nella regione si intensificano le tensioni con nuovi raid sull’Iran e attacchi su Beirut e Israele. Durante le operazioni, sono stati registrati dieci morti a Beirut e nove in Israele, mentre almeno tre soldati americani hanno perso la vita. Il governo iraniano ha confermato di non trattare con gli Stati Uniti, mentre l’ex presidente ha annunciato che le operazioni dureranno almeno quattro settimane.

DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso. La Repubblica Islamica è ancora in piedi. L’insurrezione dei patrioti iraniani invocata ancora ieri notte da Donald Trump resta un fantasma. Indizi di un’imminente rivolta non si vedono. Qualche festicciola per la morte della Guida Suprema, urla dalle finestre e stop. Troppe le ronde di picchiatori Basiji, troppa la paura dei bombardamenti. Per il momento va così. C’è, invece, la possibilità che la violenza dello scontro salga. Teheran non ha ancora attivato le milizie alleate in Libano, Yemen e Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran, non si fermano i raid Usa e israeliani a Teheran: colpiti un ospedale e la sede di tv e radio di Stato. Morti tre soldati Usa. Trump: «Parlerò coi nuovi leader del Paese». Navi ferme a Hormuz Gli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

