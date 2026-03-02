Nella regione si intensificano le operazioni militari con nuovi raid sull'Iran e un attacco israeliano a Beirut che ha causato dieci vittime. Il governo statunitense annuncia che le operazioni dureranno almeno quattro settimane e riferisce che alcuni leader iraniani sono stati eliminati. L’Iran respinge ogni possibilità di trattative con gli Stati Uniti, mentre il presidente americano invita gli iraniani a essere coraggiosi.

(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno raggiunto al telefono in Florida è: quanto durerà il conflitto in Iran? Trump ha detto ad Axios che ci sono due opzioni. Una delle due prevede una guerra lunga: «Posso continuare a lungo e prendere controllo di tutto». L'altra: «Finire in due o tre giorni e dire agli iraniani: "Ci vediamo di nuovo tra qualche anno se iniziate a ricostruire" (i programmi missilistico e nucleare)». Poi ieri ha suggerito che l'operazione durerà quattro settimane.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare». Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti
DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l'Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.

Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su Haifa

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm facebook