Iran Trump posta la foto degli attacchi Teheran | Abbiamo risposto all’ultima proposta Usa – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth una mappa che mostra frecce indirizzate verso l’Iran, segnando l’ottantesimo giorno di un conflitto che coinvolge anche Israele. Nel frattempo, le autorità di Teheran hanno dichiarato di aver risposto all’ultima proposta degli Stati Uniti, senza fornire dettagli aggiuntivi. La situazione resta tesa, con scambi di accuse e segnali di mobilitazioni militari da entrambe le parti.

Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto, Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Tre petroliere iraniane sono state aggiunte alla capacità di stoccaggio dell’Iran dopo aver superato il blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz, si legge in un rapporto... 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Trump minaccia con larmata. Teheran: risposta schiacciante

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