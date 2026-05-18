Il presidente degli Stati Uniti ha fermato un attacco pianificato per domani, dichiarando che è stato sospeso su richiesta degli alleati della regione del Golfo. La decisione è stata comunicata in un breve messaggio pubblicato sui social media, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. Questa comunicazione ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli osservatori, mentre le autorità coinvolte non hanno fornito dichiarazioni ufficiali in merito. La situazione rimane sotto osservazione.

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che gli alleati nella regione del Golfo, quindi l'Emiro del Qatar Al Thani e il principe ereditario Mohammed bin Salman oltre che il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, gli hanno chiesto di sospendere l'attacco contro l'Iran "programmato per domani". Ci sarebbero dunque "in corso seri negoziati". "A loro avviso, in quanto grandi leader e alleati, si raggiungerà un accordo che sarà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, cosi' come per tutti i Paesi del Medio Oriente e non solo - scrive Trump sulla piattaform Truth - Questo accordo includerà, cosa fondamentale, nessuna arma nucleare all'Iran". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump frena: "Sospeso l'attacco di domani su richiesta degli alleati del Golfo"

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Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

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