Iran Trump chiama Netanyahu e minaccia Teheran | Il tempo stringe si dia una mossa o non resterà nulla
Dopo una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto delle minacce all’Iran. Ha affermato che il tempo sta per scadere e ha avvertito Teheran di agire rapidamente, altrimenti non ci sarà più nulla da salvare. La comunicazione è avvenuta in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte, con dichiarazioni che evidenziano un possibile inasprimento delle azioni diplomatiche e militari.
Dopo una telefonata con il premier israeliano, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. "Il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla" ha dichiarato il presidente USA. Netanyahu: "Siamo preparati a qualsiasi scenario". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran War: Has Netanyahu's Lobbying Cornered Trump
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