Trump e il potere di veto | così neutralizza i dissidenti repubblicani

L’ex presidente utilizza il potere di veto e altre strategie per mantenere il controllo all’interno del partito repubblicano, nonostante i sondaggi in calo. Attraverso decisioni politiche e interventi diretti, riesce a neutralizzare i dissidenti che si oppongono alle sue posizioni. Questi meccanismi permettono di rafforzare la sua influenza e di limitare le divergenze interne, anche in presenza di una diminuzione del sostegno pubblico. La dinamica si svolge in un contesto di tensioni tra le varie fazioni del partito.

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